LADISPOLI - Ancora un trionfo per Nicole Cicillini che ora viene incoronata regina d'Europa. La giovane ladispolana ha conquistato un gran risultato nella classifica generale del Trofeo del Mediterraneo, in sella alla sua moro.

La gara si è svolta a Bari e la partenza di Nicole era stata ottima partendo forte nel weekend con la conquista della pole position. Poi il podio in gara 1 e gara 2 a sancire le sue performance in pista. Una grandissima soddisfazione per l’asso del motociclismo al femminile.

«Ho fatto subito pole position e con la pista bagnata sono riuscita ad arrivare al secondo posto, invece in gara 2 sono arrivata terza - commenta Nicole Cicillini - Era una gara mista con atleti maschi e femmine, è una competizione abbastanza prestigiosa dove ci sono piloti che disputano gare nazionali, ma anche qualche amatore. C’è un po’ di tutto. Diciamo che abbiamo vissuto la gara anche come un test per la prossima stagione, infatti, con il team abbiamo deciso di usare gomme meno performanti rispetto a quelle dei miei avversari. Il motivo è che saranno quelle che probabilmente useremo in futuro».

A 24 anni ha ancora tanti sogni nel cassetto. «Adesso le gare sono finite – conclude Nicole - ma stiamo iniziando con i test prima dell’arrivo del freddo con il quale dovremo fermarci. Attualmente stiamo decidendo che competizione fare, ma credo che opteremo per il campionato italiano 300. Sicuramente l’obiettivo diventerà chiudere tutte le gare ai primi posti». L’atleta del Team Prata Motor Sport è reduce dal primo campionato italiano di velocità femminile organizzato dalla Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Un progetto nato grazie all’attivazione di Federmoto e testimoniato dalle attività della Commissione femminile Fmi e della Women’s European Cup.

Nel 2022 Nicole ha impressionato raggiungendo una piena maturità agonistica affrontando comunque rivali ostici ed insidiosi.

A giugno era arrivata sul gradino più alto del podio a Perugia, nel circuito di Magione nella categoria Women Gran Prix. Poi dopo l’estate ottimo secondo posto nell’autodromo Varano di Parma.

