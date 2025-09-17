Il PalaSorbo di Ladispoli si prepara ad accogliere un appuntamento speciale: il Torneo Città di Ladispoli – In memoria di Francesco Barrese, in programma questo fine settimana. Una due giorni di grande basket che vedrà protagoniste squadre di livello e tanta passione sugli spalti.

Sabato sera si apriranno le danze con due semifinali ad alta intensità: alle 19:30 la Petriana Roma, formazione di serie C, affronterà Albano Basket, mentre alle 21:30 toccherà ai padroni di casa di Basket Ladispoli, sostenuti dallo sponsor Autocentro Aurelia, sfidare l’Hsc Palocco Roma, altra compagine della nuova categoria interregionale. Due incontri che promettono spettacolo e che determineranno le finaliste del torneo. Domenica, invece, sarà invece il giorno delle finali: alle 18 in campo le due squadre sconfitte per il terzo e quarto posto, e alle 20 la determinante finalissima per definire la migliore del quadrangolare. Subito dopo, spazio alle premiazioni che incoroneranno i vincitori di questa edizione.

Il torneo, nato per ricordare Francesco Barrese, vuole essere non solo un momento sportivo, ma anche un’occasione di comunità e condivisione. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini, appassionati e famiglie a riempire il Palazzetto per sostenere i ragazzi e vivere insieme due serate di sport, emozioni e amicizia.

