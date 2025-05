Nelle scorse ore la Federnuoto ha diramato il calendario della serie playout di serie B, a cui parteciperà la Nc, che si dovrà confrontare con il Villa Aurelia, piazzatosi penultimo nel girone 4, per cercare di salvarsi dopo una stagione a corrente alternata.

La prima sfida si giocherà questo sabato alle 16.30 al PalaGalli. Gara2 è prevista per sabato 24 maggio quasi sicuramente al Foro Italico, o alla piscina dei Mosaici o allo Stadio del Nuoto. L’eventuale “bella”, calendarizzata per il 31 maggio alle 16.30, si disputerebbe ancora una volta a Civitavecchia, per via della migliore posizione ottenuta nella regular season dal sette di Aurelio Baffetti, che ha terminato all’ottavo posto con 16 punti.