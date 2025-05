Siamo giunti al momento cardine per il campionato di serie B della Nc. Questo sabato potrebbe essere quello della salvezza nella terza divisione nazionale per la formazione allenata da Aurelio Baffetti. Nel particolare orario delle 14 i rossocelesti giocheranno alla piscina romana di Valco San Paolo contro il Villa Aurelia, per il re-match dopo il successo ottenuto di misura al PalaGalli, anche se, in quella circostanza, Romiti e compagni hanno dimostrato di avere qualcosa di più sotto il profilo squisitamente tecnico rispetto ai romani. Ma la Nc dovrà correggere alcuni errori visti nella sfida dello Stadio del Nuoto, a cominciare dalla poca concretezza sull’aspetto difensivo, cosa che ha consentito ai rossoblu di poter andare a segno con alcune soluzioni troppo facili, con Visciola che, soprattutto nella seconda parte del confronto, non è riuscito ad essere il grande baluardo che è stato per tutto il campionato. C’è la sensazione che, con un comparto difensivo agli standard classici, la strada per vincere e tornare a Civitavecchia con il titolo di serie B sarà molto più spianata. Villa Aurelia-Nc sarà arbitrata da Valerio Volpini di Anzio e Carmine Buonpensiero di Bari, mentre il commissario sarà Roberto Verde di Napoli. Chi, di sicuro, terminerà questo sabato la propria esperienza in campionato è l’Ipertecnica Centumcellae, nell’ultima giornata del girone Lazio-Sardegna di serie C. Il sette di Roberto Barbaro sarà di scena questo pomeriggio alle 17.15 a Monterotondo per affrontare la Juventus, con tutta la voglia di riscattare la sconfitta dell’andata, che fu determinate per la perdita di contatto dalle posizioni di vertice.. È una gara che ha poco da raccontare sotto il profilo agonistico, visto che le due contendenti speravano di inserirsi nella lotta per i playoff, i quali, però, vedranno la partecipazione di Grifone e Promosport. I biancorossi proveranno a chiudere nella maniera migliore possibile una stagione che non si può considerare positiva, per via dei problemi avuti nel gruppo nel corso della stagione, con diversi giocatori che hanno lasciato la Centumcellae e le ultime partite che sono diventate terreno di esperimenti per vedere all’opera i giovanissimi del vivaio, così come sta accadendo anche per la cadetta in Promozione. In società si dovrà ragionare molto nel corso dell’estate sui programmi futuri, perché, di certo, questa non è la strada per essere l’anti-Nc.

