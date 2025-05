Ora non si può certamente sbagliare. La Nc Civitavecchia è chiamata a risolvere la pratica salvezza nella serie playout del campionato di serie B. Questo pomeriggio alle 16.30 i rossocelesti ospiteranno al PalaGalli il Villa Aurelia, nella gara1 che metterà in palio il primo punto. Fondamentale per il sette di Aurelio Baffetti mettere in tasca il successo, per evitare di dover andare per forza a vincere a Roma, nella gara2 del prossimo sabato alla piscina di Valco San Paolo, per evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione in serie C.

Dopo aver superato le squalifiche degli ultimi tempi, i civitavecchiesi possono concentrarsi esclusivamente sul fare loro questo incontro ed avvicinarsi alla permanenza in categoria, che ci si aspetta assolutamente che avvenga, dopo un campionato al di sotto delle aspettative, se consideriamo il fatt che la rosa è del tutto simile a quella che l’hanno scorso giocò gara3 della finale playoff, arrendendosi solo dinanzi alla superiorità della Metanopoli.

Come detto, il sette diretto da Aurelio Baffetti se la dovrà vedere con il Villa Aurelia. Dalle informazioni che circolano, dovrebbe trattarsi di una squadra che darà l’anima per mantenere la serie B anche nella prossima stagione e che punterà sull’agonismo, ma che, allo stesso tempo, sembra di caratura leggermente inferiore rispetto ai civitavecchiesi. Romiti e compagni hanno dimostrato di essere un po’ umorali, con prestazioni impattanti contro squadre di livello superiore ed altre prove molto meno convincenti con avversarie di livello inferiore.

La speranza è che la prima versione prenda il sopravvento e che si riesca ad arrivare ad una salvezza senza dover essere forzati a stare con l’acqua alla gola. Per tutto il resto, si vedrà a stagione completata. Nc-Villa Aurelia sarà arbitrata da Andrea Baretta di Latina e Paolo Ialeggio di Macerata, con il ruolo di commissario affidato a Roberto Verde.

Intanto, nei giorni scorsi, la Nc è intervenuta, con un comunicato stampa, in merito al periodo florido di eventi e non solo al PalaGalli. «Un impianto vivo che ospita sport vivaci: questo lo Stadio del Nuoto, che ha ripreso ormai assiduamente ad ospitare manifestazioni con centinaia e centinaia di atleti provenienti da varie parti d’Italia e non solo. Anche i mesi di aprile e maggio hanno visto, oltre agli appuntamenti dei vari campionati agonistici della FIN che sono di casa nel nostro impianto, numerose altre manifestazioni: concentramenti, gare, collegiali che hanno coinvolto numerose discipline natatorie, a volte per intere giornate in più giorni consecutivi. E’ il caso, ad esempio, dei campionati regionali master 2025 che ha visto protagonisti circa 700 al giorno per due giornate nel mese febbraio o di atleti dagli 8 ai 14 anni in varie discipline di nuoto nel mese di maggio organizzati dalla Libertas e dei prossimi appuntamenti di pallanuoto, sia giovanili che senior e master, che avranno luogo nei prossimi fine settimana. Insomma, non possiamo che esprimere soddisfazione per quanto fatto finora nonostante le avversità che hanno contraddistinto la salute e la serenità della Società dei i soci di tutti gli atleti dai più piccoli fino ai più grandi ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento, diamo anzi appuntamento alla città a gara 1 dei play out della Nc Civitavecchia, sabato alle ore 16.30 contro il Villa Aurelia. Non solo, però: anche nei prossimi mesi sono già programmati importanti eventi, tra i quali spiccano i campionati regionali di salvamento, disciplina dal valore anche sociale, che si svolgeranno alla fine di giugno e tanto di più».

Tornando alla pallanuoto giocata, questo sabato sarebbe previsto l’impegno anche dell’Ipertecnica Centumcellae in serie C. Il condizionale è d’obbligo per la trasferta sarda per i biancorossi, alle 16.30 nella vasca del Cagliari. Infatti la società sta pensando seriamente di non affrontare la lunga trasferta per i pochi giocatori a disposizione, considerando anche la gara in concomitanza della squadra Under 17. Ma in questo weekend ci sarà comunque una sfida per la Centumcellae, che, di domenica alle 19, giocherà a Roma contro il Grifone per il recupero dell’incontro rinviato per i funerali di papa Francesco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA