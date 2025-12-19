Seconda gara nel campionato di serie B per la Nc Civitavecchia. Dopo la rinuncia alla gara di Cagliari e la sconfitta con l’Italica, i rossocelesti saranno di scena a Roma, per la precisione al Foro Italico, alle 15.30 contro il Villa York. Come già riferito in precedenza, a prendersi la scena non è il discorso sportivo, ma quanto sta accadendo alla formazione guidata da Marco Pagliarini. La Nc si è presentata al confronto “casalingo” di Anzio contro l’Italica con tredici giocatori, tra cui gli “esperti” Muneroni, Calì e Molinari, ma soprattutto tanti ragazzi davvero giovanissimi, che, nonostante l’impegno mostrato, sono lontani dal poter competere in un campionato come quello di serie B. Ma davvero non si poteva evitare una situazione del genere? Non era meglio ripartire da un livello più basso, forse in serie C o addirittura in Promozione, così da non rischiare di incassare sconfitte sonore e garantire a tutti i ragazzi di potersi sicuramente divertire di più, anche perché nei prossimi turni ci saranno avversari di altro spessore? Arbitro della gara sarà Paolo Ialeggio di Macerata.

