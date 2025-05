Solo tre partite per evitare la retrocessione in serie C e chiudere nella migliore posizione possibile la regular season del campionato di serie B. Si torna in vasca dopo una lunga sosta, per via delle festività pasquali e della pausa forzata per il lutto legato a papa Francesco. Questo pomeriggio alle 16.30 la Nc tornerà in vasca e lo farà al PalaGalli contro gli Osimo Pirates. I marchigiani sono un avversario notoriamente fastidioso ed ostico, per cui non sarà semplice fare risultato, anche perché sono agganciati alla zona playoff, con tre squadre a pari punti al quarto posto. E il sette diretto da Aurelio Baffetti ha uno scenario molto diverso, in quanto è al terz’ultimo posto con 13 punti, a -6 dalla salvezza diretta. Ma a preoccupare particolarmente è la situazione verso il basso, in quanto è solo +1 sulla Canottieri Lazio e +2 sul fanalino di coda Rari Nantes Vis Nova, che in questo momento retrocederebbe direttamente in C. Buona notizia è il fatto che le due dirette concorrenti hanno già recuperato la loro gara rinviata la scorsa settimana: la Canottieri Lazio ha ceduto nettamente al Delta per 10-5, mentre i leoncini hanno lasciato punti in casa alla Roma 2020. Quindi una gara in più da sfruttare per i rossocelesti, ovvero quella contro la Libertas Roma Eur, che dovrebbe essere recuperata mercoledì prossimo, con i capitolini che questo sabato se la vedranno proprio con la Canottieri Lazio. Quindi non sarà semplice riuscire a giungere quanto meno ad un playout da terz’ultima, che potrebbe migliorare i piani in vista della parte determinante della stagione. E questo sabato al PalaGalli giocherà anche l’Ipertecnica Centumcellae per la serie C. Prima dell’incontro della Nc, ci sarà proprio quello dei biancorossi, all’ultima spiaggia playoff nel vero senso della parola. Alle 14.30 primo scatto al centro contro la Promosport, con i sardi che hanno nove punti di vantaggio rispetto al sette di Roberto Barbaro a cinque giornate dalla fine. Questo significa che se gli ospiti dovessero uscire con i tre punti in tasca, allora i civitavecchiesi sarebbero certi della mancata qualificazione ai playoff, perché avrebbero perso entrambi gli scontri diretti, con la classifica che direbbe -12 a quattro dalla conclusione. Anche qui c’è la questione del turno che è saltato. Sono state programmate tutte le altre partite, con il calendario che sfilacciato fino ad inizio giugno, per via dei numerosi scontri tra squadre sarde e laziali. Solo Grifone-Centumcellae non è stata ancora fissata, probabilmente per via del problema della collocazione dell’incontro in una piscina ricca di eventi come quella delle Cupole di Acilia. Fatto sta che i biancorossi dovranno dare il tutto per provare a rendere significativa questa stagione fino alla sua conclusione, con i playoff che sembrano essere sfuggiti di mano quando le cose hanno cominciato a farsi difficili e la squadra ha perso quota, esprimendosi lontano dagli standard abituali e perdendo qualche giocatore, che ha deciso di lasciare il gruppo a metà anno. La Centumcellae si presenterà a questo scontro al vertice con una formazione rimaneggiata. «Ormai è una prerogativa – afferma mister Roberto Barbaro - cerchiamo soprattutto di inserire qualche giovane per far fare esperienza». Mancheranno sicuramente Di Bella e Carpentieri, con il portiere che si è rotto un dito. Quindi grosse difficoltà nel comparto difensivo per i biancorossi, che dovranno stringere i denti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA