Potrebbe essere in Sardegna la prima gara stagionale per la Nc Civitavecchia nel nuovo campionato di serie B. Questo quanto si legge nella bozza del calendario del girone 4, quello in cui è stata inserita la compagine guidata da Aurelio Baffetti. I civitavecchiesi potrebbero giocare alla piscina Sicbaldi di Cagliari contro la Promosport sabato 6 dicembre. Si tratta di una squadra conosciuta da queste parti, perché negli ultimi anni ha affrontato la Centumcellae nel campionato di serie C, riuscendo poi ad ottenere la promozione nella terza divisione nazionale lo scorso anno tramite i playoff.

Quindi potrebbe esserci subito una trasferta impegnativa ad aprire il campionato della Nc, che, così come le altre realtà locali, sta vivendo un periodo di difficoltà per svolgere le attività, a causa della chiusura per lavori del PalaGalli. Ancora non ci sono notizie su dove verranno disputate le partite casalinghe di Nc e Centumcellae, che stanno effettuando delle valutazioni. Lontanissime le soluzioni Viterbo e Valco San Paolo a Roma, l’idea potrebbe essere quella di spostarsi ad Ostia e in altre vasche romane adatte per disputare campionati assoluti.

Da non scartare anche un’ipotesi suggestiva, ovvero trasferirsi in Toscana alla piscina di Monte Argentario, dove ormai diversi anni fa giocò la Centumcellae in serie C. Un dubbio che va sciolto, molto probabilmente, entro il 13 dicembre, giorno in cui la Nc dovrebbe disputare il primo incontro “casalingo” del torneo di B.

@RIPRODUZIONE RISERVATA