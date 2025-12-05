Si aspettava da diversi giorni ed è arrivato il comunicato della Nc per spiegare la situazione relativa alle ingenti difficoltà per affrontare il campionato di serie B. Il club rossoceleste annuncia che non affronterà la trasferta di Cagliari contro la Promosport (perdendo così a tavolino e subendo un punto di penalizzazione, con multa), e coglie l’occasione per spiegare la situazione, anche attaccando il Comune riguardo il PalaGalli e la mancanza di spazi vasca per potersi preparare al meglio al campionato di serie B.

«La prima legge dello sport è partecipare – afferma la Nc – ma quando entra in gioco la legge successiva tutto si fa più difficile. Il riferimento è alla seconda legge di Murphy, quella secondo la quale se tutto può andare male, allora lo farà. Abbiamo visto come la notizia della indisponibilità dei senatori a partecipare al campionato in queste condizioni sia stata diffusa con molta tempestività. Non ne siamo stati sorpresi, essendo a conoscenza da tempo delle enormi difficoltà che i ragazzi affrontano già da anni e che in questa stagione si sono intensificate, a causa della penuria di spazi acqua che ci sono stati messi a disposizione dopo la chiusura dello Stadio del nuoto.

Purtroppo, mentre con una mano il Comune chiudeva con largo anticipo l’impianto senza dimostrare la capacità di assicurare lavori veloci e compatibili con gli impegni delle tante società civitavecchiesi (in primis la nostra e la Nautilus che affrontano campionati nazionali, con l’altra mano non solo non è stato capace di assicurare spazi acqua sufficienti a tutti, ma ha anche minimizzato le difficoltà a cui ha costretto gli atleti di tante associazioni, in un sistema di figli e figliastri che ha catapultato la città in una disdicevole guerra tra poveri.

Tra questi, come detto, i nostri ragazzi che non se la sono sentita di mettere ancora una volta la passione sportiva davanti agli impegni di lavoro e alle famiglie e hanno quindi deciso, anche davanti alla “estrazione dalla lotta” di Aurelio Baffetti, di fare un passo indietro di fronte alla prospettiva di allenarsi fino alle 10 di sera, peraltro in piscine dove non avrebbero neanche potuto impiegare il pallone.

Non per questo la società NC Civitavecchia si arrende, dopo tre quarti di secolo onoreremo anche quest’anno il campionato e lo faremo fino in fondo, nonostante cause di forza maggiore ci abbiano impedito di partire per Cagliari, dove il calendario ci aveva riservato il debutto stagionale.

I soliti mezzucci messi in atto da personaggetti che cercano di accreditarsi in federazione per ciò che non sono non ci preoccupano affatto. Sappiamo che sarà un campionato difficile soprattutto nella prima parte per i tanti i volti nuovi, ma l’allenatore Marco Pagliarini sta già cercando di recuperare il tempo prezioso perso tra promesse non mantenute dal Comune e cause di forza maggiore degli ultimi giorni, questioni che occupano più di ogni altra cosa i nostri pensieri in questo momento.

Cogliamo anzi l’occasione per esprimere la nostra totale vicinanza al nostro direttore sportivo. Forza Massimiliano, a bordo vasca aspettiamo anche te».

