Nemmeno la lunga sosta scalfisce la Nautilus. Nel match valevole per il campionato di serie A2, le ragazze dirette da Daniele Lisi hanno sconfitto per 11-9 il Bologna alla piscina di Valco San Paolo a Roma.

Partenza col gas spinto per Tortora e compagne, con il 4-1 del primo tempo che, alla fine, si rivela determinante, perché poi riusciranno a mantenere almeno due gol di vantaggio fino alla sirena conclusiva. Triplette per Marussi e Foschi.

Un successo che permette alle verdazzurre di mantenere il comando del girone Sud quando manca una sola giornata al termine della regular season.

Con questo successo la Nautilus è sicura della partecipazione ai playoff.

«Era una partita importantissima sia per noi che per loro - dichiarano dalla Nautilus - la posta in palio era altissima e le ragazze hanno dimostrato ancora una volta di essere un grande gruppo e una grande squadra. Anche oggi tre punti meritatissimi che ci consentono di accedere ai play off, obiettivo stagionale. C'è grande soddisfazione per quanto fatto. Domenica affrontiamo l'ultima giornata di regolar session e poi si pensa di partita in partita, ben consapevoli che questo gruppo può arrivare veramente lontano».

E nel corso della domenica pallanuotistica civitavecchiese è arrivata anche una pesantissima sconfitta per la Cadetta dell'Ipertecnica Centumcellae.

I biancorossi si sono arresi troppo facilmente nella vasca del Villa Aurelia, che ha prevalso per 20-3.

Prestazione da dimenticare per i civitavecchiesi, che hanno giocato nella maniera peggiore possibile.

A questo vanno aggiunte le difficoltà avute dai civitavecchiesi, in distinta con soli 10 giocatori per via di varie defezioni, tanto che in porta è stato impiegato l'allenatore Mauro Mancini.

Ma al di là di questo, la Centumcellae ha fatto poco per contrastare il dominio dei romani.

In classifica sono sempre tre i punti ottenuti nella seconda fase.

©RIPRODUZIONE RISERVATA