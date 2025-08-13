In attesa di capire cosa succederà realmente alla Nautilus alla sua prima volta nel campionato di serie A1, abbiamo voluto giocare d’anticipo e pronosticare quale possa essere l’avventura di Tortora e compagne nel massimo torneo nazionale. E così, per far passare un po’ di tempo in questo agosto abbastanza tranquillo, abbiamo deciso di far lavorare così l’intelligenza artificiale, nello specifico ChatGpt, e ne è nato un racconto di scrittura creativa, di quelli che si fanno con i ragazzi delle scuole medie per avvicinarla alla lettura ed alla fantasia.

E sono giunte buone notizie per la società del presidente Alberto Braccini. Per partire siamo andati al principio, ovvero pronosticare l’intero calendario del campionato di A1, quasi mettendoci al posto della Fin ed indicando anche alcuni paletti solitamente utilizzati. L’esordio si gioca il 4 ottobre nella lontanissima Trieste. Subito un ex per le pavonesse, ovvero Grace Marussi, tornata nella sua squadra d’origine.

La Nautilus lotta ma alla fine deve pagare la differenza di esperienze, con le giuliane che vincono 9-8. L’esordio “casalingo” si gioca di fronte ad una piscina di Viterbo che ribolle di entusiasmo, anche perché arrivano le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania, che vincono senza problemi. Il primo punto giunge alla quarta giornata ed in trasferta, perché la Nautilus acciuffa sul 7-7 il Cosenza dopo una partita che si era fatta durissima e che sembrava persa. Per la prima vittoria c’è da attendere il sabato successo, quando c’è il primo storico successo contro la Brizz di Acireale per 8-7.

Invece, per la prima vittoria esterna c’è da attendere l’ultima d’andata, quando grazie ad un ultimo tempo perfetto, la Nautilus vince per 9-8 nella vasca del Bogliasco. Alla terza di ritorno giunge un clamoroso 8-8 a Viterbo contro una Sis Roma probabilmente non al meglio per la mole di impegni, anche europei. Quindi il fondamentale bis il Cosenza, con il risultato finale di 10-9 per le verdazzurre. Alla penultima giornata la squadra di Lisi ripete il successo sul Bogliasco, battuto con un evidente 11-8, anche se è troppo tardi per centrare la salvezza diretta, in quanto le liguri sono già salve e la Nautilus sicura di disputare la serie playout contro il Cosenza, con i loro 14 punti e il vantaggio della doppia gara interna e qui abbiamo dato indicazione di giocare lo stesso a Viterbo.

Nonostante ciò, l’intelligenza artificiale dice salvezza della Nautilus: successo per 8-7. In gara2 prevalgono le calabresi per 9-8. La “bella” dice salvezza di Tortora e compagne: ai tempi regolamentari finisce 7-7 e si deve andare ai rigori. Al secondo tentativo la Nautilus sbaglia e sembra il preludio alla retrocessione, ma le avversarie colpiscono il palo al terzo tentativo.

Le calabresi si fanno parare anche il quarto rigore, la Nautilus ha la palla decisiva, ma il tiro finisce fuori. Tocca al Cosenza, ma anche l’ultima possibilità va male, con la palla alta sopra la traversa. Quindi l’intelligenza artificiale parla di salvezza, con un finale simile a quello della scorsa stagione. Ma andrà veramente così? Di sicuro la Nautilus spera in un finale con meno sofferenza.

