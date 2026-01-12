Ancora una grande soddisfazione per la Nautilus, a cominciare dal presidente Braccini fino a tutto lo staff tecnico civitavecchiese capitanato dal direttore sportivo Bianchi e dal direttore tecnico Daniele Lisi. Lucrezia Puppi e Martina Abrizi sono state convocate con la Nazionale Uder 18, per un collegiale che si svolgerà a Perugia dal 18 al 21 gennaio.

Dopo aver partecipato ai Campionati Europei di categoria che si sono svolti a Malta questa estate, le due atlete verdazzurre proseguono il loro percorso nelle Nazionali Giovanili, sperando che un giorno non molto lontano possano essere convocate nella Nazionale maggiore.

«Questa ulteriore convocazione – affermano dalla Nautilus – oltre ad un premio per le qualità che queste due ragazze mettono in mostra nelle partite di Campionato di Serie A1, rappresenta un premio anche per l’impegno quotidiano che la Nautilus mette in campo (in piscina in questo caso ….), nonostante tutte le ben note difficoltà logistiche, per far esprimere al meglio delle loro possibilità le proprie atlete.

E non dimentichiamoci anche delle recenti convocazioni nella Rappresentativa Regionale del Lazio di ben 5 piccole pallanotiste della Squadra Giovanile della Nautilus.

Come già detto in altre occasioni, speriamo che il PalaGalli riapra il primo possibile, in modo che la pallanuoto riprenda il suo ruolo primario tra gli sport più praticati a Civitavecchia e che altri numerosi atleti della nostra città possano indossare la mitica calottina del Setterosa e del Settebello».

