La Nautilus completa una regular season straordinaria in serie A2.

A Viterbo la squadra di Daniele Lisi ha travolto per 17-8 le Napoli Lions ed ha vinto il girone Sud, ottenendo così la partecipazione alla finale playoff per andare in serie A1.

Sfida equilibrata solo per un tempo, ma dal secondo le motivazioni delle civitavecchiesi hanno il loro peso.

Quattro gol per Foschi. Davvero una gara senza discussione, nella quale le verdazzurre sono scese in acqua con la massima concentrazione, sin dalle prime fasi, ed alla lunga distanza hanno fatto il vuoto contro un avversario che non aveva particolari motivazioni.

«Terminare la regular season da primi in classifica è un risultato eccezionale - dichiarano dalla Nautilus - aver raggiunto il nostro obiettivo stagionale in questa maniera credo che sia stato qualcosa di superlativo. Una sconfitta, due pareggi e poi solo vittorie hanno segnato il percorso di questo splendido gruppo di atlete e di tutto lo staff. Tre anni fa abbiamo pianificato un progetto sportivo serio, importante e credibile e nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare siamo in perfetta linea con i piani societari. Ora affronteremo i playoff accedendo direttamente alla fase finale e qualsiasi avversaria troveremo, siamo certi che le ragazze daranno il massimo per regalarsi e regalare alla Civitavecchia Sportiva altre emozioni».

Ed ora cosa succederà? La Nautilus, essendo giunta prima nel girone Sud, salta la prima fase dei playoff e si qualifica direttamente alla finale della post season.

Si gioca il 1°, il 5 e l’8 giugno nella serie che assegnerà un posto che qualificherà alla prossima serie A1.

Tortora e compagne se la dovranno vedere contro una tra Sori e Sport Center Parma, sicuramente due avversarie non facili da sconfiggere, ma la Nautilus ha dato prova di poter combattere con tutti e di non volersi assolutamente fermare, per raggiungere un traguardo mai visto nella storia recente della pallanuoto civitavecchiese.

