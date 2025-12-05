Non è stato fatto ancora niente. Dopo il successo contro la Locatelli, la Nautilus deve ripartire da zero a zero per la gara di questo sabato, alle 17.30, al centro federale di Viterbo contro il Bogliasco. Si chiude il girone d’andata ed anche il 2025 del sette di Daniele Lisi, che avrà una lunghissima pausa fino a metà febbraio per gli Europei. Un altro scontro salvezza quello che attende le verdazzurre, che per la prima volta in stagione hanno una gara dall’alto valore davanti a quello che è diventato il pubblico amico. La vittoria, netta sia nel punteggio che per prestazione negli ultimi tre tempi, ha dato linfa vitale ad una squadra che, nonostante complimenti e pacche sulle spalle, come unica medicina aveva quella della prima storica vittoria. Che si spera venga replicata anche contro il Bogliasco, avversario difficile da scardinare e che in settimana ha colto un risultato davvero importante nel posticipo: ha imposto il pareggio a Sori contro il Cosenza, che è riuscito a vincere solamente ai tiri di rigore.

«Sarà una partita tosta – dichiara l’attaccante Martina Abrizi – ripensando alle partite che abbiamo giocato fino a questo momento, penso che abbiamo le carte per giocarcela con il Bogliasco. Siamo cresciute rispetto alle prime partite, grazie alla concentrazione, così come visto a Genova». Intanto sono attese novità di mercato in vista del girone di ritorno che partirà a metà febbraio, con la Nautilus che sembra lanciata su due straniere, per sostituire Martinez e dare maggiore quantità e qualità alla rosa. Per una di loro ci potrebbe essere l’ufficialità già nei prossimi giorni e sarebbe un pezzo pregiato per le verdazzurre, anche perché, dalle voci che trapelano, avrebbe già maturato esperienze in Italia.

«Dobbiamo metterci costanza e giocare di squadra – sottolinea la centrovasca Aurora Bianchi – nelle partite fondamentali questo ci è mancato. Ancora non siamo compatte, in certi momenti c’è chi tende a risolvere la partita da sola. Non per malizia, ma semplicemente perché vuole trascinare la squadra. Non dobbiamo prendere parziali, cosa che ci distruggerebbe. Vincere fa sempre bene all’umore, abbiamo cominciato la settimana con uno sprint diverso, l’umore è alto e vogliamo continuare così». Nautilus-Bogliasco sarà arbitrata da Stefano Alfi di Napoli e Michele Alessandroni di Fermo.

Questo sabato sarebbe previsto anche l’esordio della Nc in serie B. Condizionale d’obbligo visto lo scenario che ha investito i rossocelesti nelle ultime settimane, salutati da almeno otto giocatori e dal tecnico Aurelio Baffetti. Confermato l’incontro delle 15 a Cagliari contro la Promosport. Totalmente inutile parlare di pallanuoto giocata, vista la situazione dei civitavecchiesi, per i quali sembra in forte dubbio lo svolgimento dell’incontro. La speranza è che venga presa in tempi brevi una decisione sulla squadra che dovrebbe partecipare al campionato di serie B.

