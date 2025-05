Torna a giocare anche la Nautilus, anche qui dopo un periodo di pausa, ma, per fortuna, senza gare da recuperare quando è arrivata la penultima giornata del campionato di serie A2. Alle 15 di domenica le ragazze dirette da mister Daniele Lisi giocheranno, tra virgolette, in casa, contro il Bologna, alla piscina romana di Valco San Paolo. Come già detto in questi giorni, la società del presidente Alberto Braccini ha deciso di lasciare il PalaGalli per i nuovi contrasti sorti negli ultimi tempi con la Nc, con le ragazze civitavecchiesi che non potranno fare interamente leva sul sostegno del loro pubblico, che, comunque, si sta preparando per occupare in maniera massiccia la tribuna dell’impianto tra San Paolo e Trastevere, nei pressi dell’università Roma Tre. Questo è un turno quasi decisivo per le sorti di Tortora e compagne, che sono al comando del girone Sud con 29 punti e due lunghezze di vantaggio su Parma e Volturno. Le emiliane, invece, sono quarte a -3 dalla zona playoff e quindi all’ultimo assalto per poter prendere parte agli spareggi per il salto di categoria. E in questo turno c’è anche lo scontro tra le due seconde, che si disputerà a Santa Maria Capua Vetere. C’è anche l’eventualità di un primo posto ufficiale già da questa domenica, in caso di vittoria della Nautilus e di pareggio nella piscina in terra casertana. Ma, prima c’è da sconfiggere una squadra di esperienza, in questi contesti, come quella del Bologna, con le verdazzurre che all’andata andarono a compiere un grosso risultato in un momento di difficoltà.

«Ancora una partita da dentro o fuori – dichiara mister Daniele Lisi – contro un avversario di livello che se vuole arrivare ai playoff deve assolutamente vincere, noi d’altro canto, se vogliamo rimanere in testa alla classifica, non possiamo permetterci passi falsi abbiamo solo un risultato, la vittoria. L’approccio mentale alla partita sarà determinante».

