GIOVANNI PIMPINELLI

Si dovrà andare alla bella. La Nautilus perde per 9-6 a Sori gara2 della finale playoff e deve masticare amaro per quanto non riuscito durante il terzo tempo. Atmosfera delle grandi occasioni alla piscina di Sori, dove il pubblico riempe interamente la tribuna. Nessun cambio di formazione per la Nautilus, che può fare affidamento su un caldo pubblico da Civitavecchia, anche per via del pullman che è stato organizzato per la trasferta.

In tribuna, in zona vip, si segnala anche la presenza di Marco Del Lungo, che risiede proprio a Sori, e di Pietro Figlioli. Dopo qualche minuto di studio, è il Sori a scuotere la partita, prima colpendo la traversa e poi andando sul 2-0 con Cavallini e Cocchiere. Bianchi con l'uomo in più risponde subito accorciando le distanze. Quindi Puppi si conquista un rigore, che viene però sprecato da una conclusione debole di Bianchi. La giovane centroboa è ancora sugli scudi e in beduina firma il 2-2. A 30 secondi dallo scadere è ancora Cocchiere a riportare avanti le pinguine.

A inizio secondo tempo Ignaccolo commette fallo da rigore, che però poi para con un bel balzo. Scifoni si gira in beduina, ma Stasi fa una bella parata. Poco dopo gol-non gol, che scatena le proteste del Sori. Partita molto concitata, le due squadre sentono la pressione per la grossa posta in palio. A tre minuti dal termine pareggio della Nautilus, con un fendente da fuori di Avdic. C'è il tocco della serba anche nel nuovo gol delle soresi, con un tiro dalla distanza di Novella, che viene deviato in porta. La maestosa parata di Ignaccolo evita il nuovo gol delle padrone di casa su superiorità numerica. Pareggio Nautilus nel finale di tempo dai cinque metri, con Bianchi che stavolta fa esultare le verdazzurre.

Ad inizio terzo tempo Avdic spreca una clamorosa occasione in controfuga, colpendo la traversa. Poco dopo Bianchi prende il palo. E dall'altra le arancionere tornano avanti sul 5-4 grazie al tiro precisissimo di Capurro. I gol di distacco diventano due perché sulla conclusione di Perazzoli, Ignaccolo si fa scappare la palla oltre la rete. Siamo 6-4. Marussi fa un grande salvataggio sulla linea, ma innesca lo stesso il successivo tiro di capitan Mauceri, che finalizza per il 7-4. Crolla la Nautilus. Il Sori lascia molto giocare sul centro, ma le civitavecchiesi creano poco o nulla di sostanzioso.

Una traversa di Capurro apre l'ultima frazione. Viene concesso un rigore molto dubbio per una strattonata di Tortora, ma Nesti infila per il +4. Le civitavecchiesi sono col morale a terra e gli errori in attacco diventano numerosi, favorendo così un finale di partita agevole alle liguri. Foschi carica il sinistro e riduce il margine, cosa che dura pochissimo perché Perazzoli supera la porta delle calottine scure. Puppi accorcia la forbice nel finale. Sarà quindi decisiva la sfida prevista per domenica alle 17 a Viterbo, nel quale chi vincerà, andrà in A1. Dopo due tempi nei quali la Nautilus è sempre stata attaccata al Sori, gli errori nella prima parte del terzo tempo sono stati determinanti, perché da lì si è aperto il varco per le ragazze di Ivaldi.

