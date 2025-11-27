Nei giorni scorsi si sono nuovamente riuniti i Soci Fondatori dell'Associazione Civitavecchiese Veterani Sportivi.

«Nel corso della riunione – si legge nella nota – pur ritenendo di avere titolo a denominare la propria Associazione come soprascritto, sempre nello spirito sportivo di collaborazione e inclusione che ci contraddistingue da sempre, anche per eliminare presunte confusioni, interferenze e quant'altro con analoghe Associazioni che si rivolgono allo stesso target, i Soci Fondatori hanno approvato la nuova denominazione: Associazione Decani Sportivi Civitavecchiesi».

E' stata nominata la Segreteria della Associazione nelle persone di Sergio Bonotti, dipendente comunale in pensione e personaggio del mondo del calcio locale e non solo, e Lorenzo Pietrini, conosciuto anche per essere l’addetto stampa della Nautilus di pallanuoto. I Soci Fondatori hanno altresì deliberato di ripristinare per l'anno 2026 la storica manifestazione "Premio Atleta dell'Anno" che sarà accompagnata anche da eventi e premi collaterali.

L'Associazione possiede un vasto archivio di foto e cimeli storici dello sport civitavecchiese che sta repertando per esporli in modo organico in una mostra in fase di organizzazione. I Cittadini che volessero contribuire alla mostra con loro materiale possono recarsi presso la Sede dell'Associazione in Via Luigi Cadorna, 2 per concordare le modalità.

Chi invece volesse consultare il materiale già presente e magari riconoscere se stessi o parenti e amici nelle foto già esposte, può farlo farlo fin da ora nelle ore di apertura della Sede, tutti i giorni indicativamente dalle ore 18 alle ore 20.

@RIPRODUZIONE RISERVATA