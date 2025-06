Alessio Crescentini riesce nell'impresa. Faccia d'Angelo supera ai punti Sebastian Hernandez e si laurea campione del Mondo Ikta Professionisti. Ma è stato un incontro tutt'altro che facile, con il messicano che si è dimostrato ostacolo durissimo ed ha più volte varcato la guardia dell'asso dell'Ikta Gym, che è riuscito comunque ad uscire vincitore dal confronto. Questo il responso del main eventi di The Best of the Best, l’ormai classico appuntamento con la rassegna di tutto il meglio del mondo Ikta, con la due giorni di gare che si è svolta presso la rotonda dell’Uliveto, al parco Martiri delle Foibe.

Soprattutto nella serata di sabato, tanto pubblico è accorso per seguire i combattimenti, nei quali sono stati coinvolti molti atleti legati a Civitavecchia e al territorio. Alessio Crescentini è riuscito a sconfiggere Sebastian Hernandez ed a strappargli la cintura di campione del Mondo. Questo il risultato al termine dei nove round. È stato sicuramente il match più difficile dell’intera carriera del fighter allenato da Massimo Brizi, che era partito bene nelle prime riprese, tenendo a distanza il messicano.

Ma nella seconda parte dell’incontro le cose sono cambiate radicalmente, con el Demoledor che ha preso sempre più spazio nella gabbia ed ha cominciato a prendere il pallino dell’incontro, anche con alcuni mirabili colpi, che hanno costretto Crescentini a giocare di rimessa, visto che ha rimediato anche un infortunio all’occhio, che si è immediatamente gonfiato. Ma il civitavecchiese ha tenuto duro fino all’ultima e il verdetto gli è stato favorevole, tra i dubbi dell’entourage di Hernandez che sperava in un successo del campione in carica, uscito comunque tra i complimenti dei presenti.

Ha ben figurato anche Roberto Petretti, che ha vinto entrambi gli incontri a cui ha partecipato ed ha mantenuto il suo titolo. Bene anche il team di Enzo Di Pietro, che ha raccolto, anche in questo caso, tante soddisfazioni. Nel settore pugilato ha portato il successo a casa Nicholas Guida, grazie al suo impatto fatto di attacchi e di ritmi alti. Tanto spettacolo e anche tanti colpi nei migliori match previsti sul carnet, con fighter che non hanno badato ai tatticismi, ma si sono lanciati prepotentemente all’attacco.

Non è andato bene il match di Fabiana De Angelis, che ha ceduto per ko al primo round contro la messicana Analine Ayala. La scuola messicana ha dimostrato, forse, di essere quella più tecnica e più forte tra tutte quelle viste in questi anni a The Best of the Best. Novità anche per il movimento italiano, che ha annoverato fighter dalla Sardegna e un gruppo di Terni, che ha subito avviato un percorso di collegamento con l’Ikta Gym. Non era presente nessun esponente dell’amministrazione comunale. Sul ring, a premiare i vincitori, si è visto l’ex delegato allo Sport, Matteo Iacomelli.

@RIPRODUZIONE RISERVATA