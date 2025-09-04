Nasce una nuova società di pallavolo a Santa Marinella: la Vbc Santa Marinella. Il progetto è chiaro e anche la voglia di portare divertimento e pallavolo nel territorio. Una novità nel panorama sportivo che taglierà ufficialmente i nastri di partenza sabato con un Open Day presso la palestra della scuola media Carducci.

Una nuova società che, indubbiamente, sarà una realtà satellite della Civitavecchia Volley, in quanto nel comunicato di presentazione viene spiegato che la presidente sarà Cinzia Fois ed i tecnici federali presenti all’Open Day saranno Emanuela Arcai, Giancarlo De Gennaro, Alessio Pignatelli e Cristiano Cesarini, quasi tutti appartenenti al club civitavecchiese.

Le dichiarazioni della Presidente Cinzia Fois: «Siamo molto felici e orgogliosi di iniziare questa avventura nel territorio di Santa Marinella e Santa Severa. Da anni lavoriamo nel settore della pallavolo a Civitavecchia con tecnici federali qualificati, progetti di successo nel settore agonistico e attività divertenti ed educative per i più piccoli. Presentare una nuova proposta sportiva è una sfida e speriamo che in molti vorranno condividere con noi questo viaggio nella pallavolo».

