Santa Marinella Basket torna in campo a due giorni dall’ultima partita e, con una vittoria in trasferta, raggiunge la vetta della classifica, grazie al successo per 58-28 sul campo di Atletico San Lorenzo.
Le tirreniche partono forte ma non riescono a concretizzare il lavoro difensivo, risultando soprattutto nella prima fase imprecise e poco determinate e chiudendo il primo quarto con un parziale di 10 a 13.
Nonostante il S. Lorenzo riesca ad abbassare il ritmo difensivo con una zona decisa, le tirreniche nel secondo e terzo quarto trovano una maggiore continuità offensiva, riuscendo a distanziare le avversarie ed assicurare la vittoria.
Vogliamo sottolineare come, a prescindere dal risultato, ad ogni partita sul campo dell’l'Atletico S. Lorenzo il pubblico dimostri sportività e uno spirito gioioso che sarebbe bello trovare su tutti i campi da gioco.
Parziali: 10-13; 6-20; 7-20; 5-5
S. Marinella Basket: Amorosi 5; Bronzolino 2; Caccamo 9; Casciani 6; Del Vecchio 5; Maggi, Pennesi 9; Rateanu 4; Spirito 14; Terenzi 4; Zagoroskaia.
All. Precetti, Ass. Colucci.