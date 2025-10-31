Alla Sei Ore del Mare coronati da un grande successo il rendimento della Mtb Santa Marinella e l’organizzazione materiale dell’evento che ha avuto luogo alla pineta di Castelfusano.

La chiusura della stagione di mountain bike è stata siglata dallo svolgimento di questa manifestazione che ha fatto calare il sipario sui circuiti Endurance Prestige Italy, campionato regionale CSI Lazio e del Torneo Interregionale CSI Lazio-Marche

Risultati gratificanti per coloro che hanno aderito alla gara nella fascia dei solitari con la prima posizione ad appannaggio di Gianluca Piermattei, la quinta di Walter De Leonardi, la sesta di Claudio Albanese e la settima di Vincenzo Scozzafava nella fascia GM. Primo posto nella fascia M10 per Giuseppe Girardi, sesto posto tra gli M5 per Andrea Somma, primo Lorenzo Borgi tra i master 7, primo e secondo tra i master 6 per Fabio Giammarchi e Claudio Pellegrini sempre tra i solitari.

Nei team da due da registrare il terzo posto di Marcello Befani e Marco Deciano mentre grande spirito combattivo è stato mostrato dal duo femminile formato da Caterina Ameglio e Anna Negrisoli, prime nella fascia a loro riservata.

Bottino ricco anche per i team da tre elementi con la prima posizione ad appannaggio di Fabrizio Bertacco, Ludovico Cristini e Gianfranco Mariuzzo, al terzo posto il trio Massimiliano Chiavacci, Federico Forti e Andrea Mainardi, quinta piazza per Daniele Bagnoli, Mauro Gori e Paolo Tempestini.

La Mtb Santa Marinella ha conquistato il primato come società più numerosa e in più un proprio atleta è riuscito a conquistare il podio più alto nella classifica finale dell’Endurance Prestige Italy: Fabio Giammarchi, primo tra i master 6 e sempre presente nelle quattro prove del circuito nazionale dedicato alle sei ore.

Stefano Carnesecchi, presidente della Mtb Santa Marinella: «L’organizzazione condivisa con Enzo Martino e la Polisportiva Icaro, insieme al prestigio dei circuiti Endurance Prestige Italy, Campionato Regionale CSI Lazio e Torneo Interregionale CSI Lazio‑Marche, ha dato ancora più valore a questa manifestazione. Un ringraziamento sentito va a tutti gli atleti e ai volontari, frutto di un impegno quotidiano, fatto di sacrifici silenziosi e di una passione che non conosce soste».

