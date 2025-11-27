PHOTO
Ancora in bella evidenza gli atleti della Mtb Santa Marinella, protagonisti in due appuntamenti di ciclocross tra Veneto e Lazio.
Su tutti, Michele Feltre si è imposto con autorevolezza nella prova del Giro del Veneto Ciclocross ACSI a Castagnole. Per lui una prestazione maiuscola nella categoria supergentlemen B: ritmo incalzante e dominio assoluto dall'inizio alla fine, con un margine incolmabile sugli avversari.
Buone le prestazioni del team santamarinellese al Roma Master Cross, che ha disputato la seconda tappa sugli sterrati del Parco Myflyzone nel quartiere romano di Castel di Leva. Tra i piazzamenti di rilievo: Federico Forti (7°M4), Giuseppe Calò (6°M5), Paolo Tempestini (6°M6), Daniele Bagnoli (7°M6), Marco Deciano (8°M6), Mauro Gori (4°M7) e Claudio Albanese (5°M7).
Una giornata di grande agonismo e spirito di squadra per confermare il valore del gruppo santamarinellese, presieduto da Stefano Carnesecchi, in questi mesi dedicati al ciclocross.
