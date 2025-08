Con Michele Feltre e Gianluca Piermattei, la Mtb Santa Marinella ha partecipato all'importante evento dei campionati italiani gravel sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana ad Abbadia San Salvatore in abbinamento all’Amiata Bike Festival.

In terra toscana, i due bikers della squadra santamarinellese hanno affrontanto un percorso di 83,1 km e 1.900 metri di dislivello tra le faggete e i castagneti del Monte Amiata, oltre a solcare le strade bianche della Val d'Orcia, in una competizione interessante anche sotto il profilo dei territori e degli scorci con cui si sono trovati a che fare i ciclisti che hanno preso parte alla competizione. Ma le cose non sono andate al meglio soprattutto per un rappresentante dalla Mtb Santa Marinella.

Purtroppo, Feltre è stato costretto al ritiro a metà gara a causa di un guasto meccanico, non riuscendo a concorrere al titolo nella sua categoria master 8 e dovendosi arrendere ad un destino avverso, nonostante Feltre abbia provato fino all’ultimo e lottare per la causa santamarinellese.

Piermattei, invece, ha gareggiato nella fascia riservata ai non tesserati con la Federazione Ciclistica Italiana, ottenendo un ottimo quinto posto nella categoria Master 6.

La Mtb Santa Marinella, nella persona del presidente Stefano Carnesecchi, ringrazia i suoi atleti per l’impegno e si augura che questo evento sia stato un'esperienza positiva e preparatoria per i prossimi appuntamenti estivi, nei quali Piermattei proverà a confermarsi, mentre Feltre andrà a caccia del riscatto.

