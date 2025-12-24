Hanno fatto man bassa di piazzamenti gli atleti della Mtb Santa Marinella ai Pratoni del Vivaro, protagonisti nella due giorni di ciclocross organizzata lo scorso fine settimana. In programma il Trofeo Cycling Cafè, gara valevole sia per il Roma Master Cross che per il Lazio Cross – Trofeo Romano Scotti.

Sabato, in occasione del Roma Master Cross, ottimi risultati con Giuseppe Calò (2°M5), Mauro Gori (2° M7), Marco Deciano (4°M6) e Daniele Bagnoli (5°M6).

Domenica, nel Lazio Cross, la squadra ha confermato il grande stato di forma: Giuseppe Calò (3° M5), Mauro Gori (4°M7), Marco Deciano (5°M6), Federico Forti (5°M4) e Claudio Albanese (5°M7).

Una due giorni resa fruttuosa dai verdetti della classifica combinata delle due gare: primo posto per Giuseppe Calò tra i master 5, affiancato dai due secondi posti di Marco Deciano (M6) e Mauro Gori (M7).

Il Roma Master Cross ha inoltre stilato una classifica ristretta alle prime tre prove del trittico – Rocca di Papa, Castel di Leva e Pratoni del Vivaro – dove i portacolori della MTB Santa Marinella si sono fatti rispettare: Giuseppe Calò (2°M5), Mauro Gori (2°M7), Marco Deciano (3°M6), Daniele Bagnoli (4°M6), Federico Forti (4°M4), Paolo Tempestini (7°M6), Angelo Ciancarini (9°M8) e Walter De Leonardi (15°M7).

