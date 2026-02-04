Fine settimana di grande rendimento per la Mtb Santa Marinella nelle Marche, a Monte Urano, teatro nel recente fine settimana del Campionato Nazionale di ciclocross sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano. Presso il parco fluviale Alex Langer, il programma prevedeva una due giorni: sabato gara aperta ai tesserati CSI e agli altri enti, domenica competizione riservata ai soli tesserati CSI per l’assegnazione del titolo nazionale.

Nella gara di sabato, prova generale in vista del tricolore, si sono distinti Mauro Gori (terzo tra i master 7), Paolo Tempestini e Daniele Bagnoli (rispettivamente quinto e settimo tra i master 6). I tre atleti hanno confermato la loro condizione nella gara ufficiale di domenica, dimostrando impegno al massimo livello e grande concentrazione, concludendo ai vertici delle rispettive classifiche: Mauro Gori secondo (master 7), Paolo Tempestini terzo (master 6) e Daniele Bagnoli quinto (master 6). Un consuntivo di prestigio che conferma le qualità del roster santamarinellese, sempre più versatile nel ciclocross, per la gioia del presidente Stefano Carnesecchi, che ringrazia i tre atleti per l’impegno profuso.

