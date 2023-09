FIUMICINO - Si è svolta a Fiumicino la quarta tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua, approdato per la prima volta nella cittadina laziale. L’appuntamento, in programma dal 15 al 17 settembre e organizzato da organizzato dall’A.S.D. CAST SUB ROMA sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, è stato all’altezza delle attese grazie alla partecipazione di oltre cento atleti. La giornata ha registrato anche la visita del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che insieme al sindaco Baccini e al deputato Ciocchetti si è congratulato con gli atleti ed ha premiato alcuni giovani promesse, tre piloti, che si sono distinti nel 2022: Naomi Benini, Arianna Urlo e Davide Pontecorvo. Lo scenario del delta del Tevere ha fatto da sfondo alle evoluzioni dei migliori piloti italiani, che hanno dato spettacolo sotto gli occhi dei numerosi appassionati e passanti nello specchio d’acqua antistante il piazzale Mediterraneo. «Sono felice di essere qui, questo è un mio esordio nel mondo delle moto d’acqua, sto colmando una delle mie tante lacune, ho scoperto un mondo affascinante. Vedo intanto una meravigliosa organizzazione, una grande accoglienza di questo bagno, una organizzazione comunale che è estremamente lungimirante e capisce che bisogna organizzare grandi eventi sull’acqua, rispettando il mare e tanta passione di giovani motonauti, anche di quattordici anni ed i giovani, sono il cuore della mia missione “sport e giovani”. Sono felice di essere qui e soprattutto di premiarli», le parole del ministro Abodi. «Alla straordinaria cornice organizzativa e agonistica, della gara di Campionato Italiano Moto d’Acqua 2023 di Fiumicino si è aggiunta la prestigiosa visita del Ministro dello Sport, del Sindaco di Fiumicino e del deputato, tra l’altro molto amico dello sport, Ciocchetti. Credo che miglior situazione sia dal punto di vista organizzativo ma anche logistico e agonistico non si potesse verificare, come quella della seconda giornata di gare di questa tappa. Faccio i miei complimenti all’organizzatore locale, al comune di Fiumicino, a tutti i team ed ai piloti, che hanno dato come sempre, un grande spettacolo di sport, ma hanno consentito al primo responsabile di governo della nostra attività sportiva, di rendersi conto delle nostre capacità e anche delle nostre potenzialità future», le parole di Vincenzo Iaconianni Presidente della Federazione Italiana Motonautica.

I VINCITORI

La Ski F1 ha sancito il dominio di Daniele Piscaglia, davanti al rivale Matteo Benini e ad Andy Trasmondi, nella Ski F1 Veterans la vittoria è andata invece a Gianfranco Oliveri, Andreas Reiter secondo e Luca Pilot terzo. Nella Ski F2: Gianfranco Oliveri ha trionfato, davanti a Luca Pilot ed Matteo Frollà. Nella Ski Superjet ha conquistato il primo posto Marco Maria Santucci, davanti a Marcantonio Oliveri ed a Lino Brusadin. Nella SKI F3 ha trionfato Paolo Petronelli, dietro di lui Valerio Dente ed al terzo posto Antonio Retta. Senza rivali nella Ski Giovanile 15-18 ha trionfato Naomi Benini, al secondo posto Valerio Dente ed al terzo Antonio Retta. Nella SKI Open primo Andy Trasmondi, poi Lino Brusadin e al terzo posto Valerio Dente. La Spark Giovanile 12-14 maschile l’oro è andato a Francesco Bassenghi, dietro di lui Ciro Taranto ed a seguire Daniele Ascione, mentre la Spark Giovanile 12-14 femminile ha registrato la vittoria di Nicole Cadei, su Adele Tomassini ed Elisa Tiberi. Nella Runabout F1 si è affermato Davide Di Maio, davanti a Manuel Reggiani ed a Stefano Castronovo. La Runabout F1 Veterans ha sancito invece la vittoria di Stefano Castronovo, su Giuseppe Greco e su Lorenzo Benaglia, rispettivamente secondo e terzo, per questa categoria. Nella Runabout F2 al primo posto Michele Marras, su Gaetano Costagliola e Stefano Castronovo, mentre la Runabout F4 è stata dominata da Davide Pontecorvo, al secondo posto Antonio Pontecorvo ed al terzo Davide Santini. Nella Runabout F4 Veterans, l’ha spuntata Daniele Dalemmo su Walter Nanni e Alberto Santini. La Runabout F4 Novice ha registrato la vittoria di Lorenzo Bravetti su Francesco Mancini e Adele Tomassini. Nella Runabout F4 femminile, infine, gara da incorniciare per Arianna Urlo, che ha la meglio su Naomi Benini, sul secondo gradino del podio e su Ilaria Vanni al terzo posto. Sul primo gradino del podio della F1 Endurance è salito Emanuele Sala, al secondo si piazza a dieci punti di distanza, Sorbic Slobodan ed a seguire Juri Tiozzo. Nell’F2 Endurance si afferma ancora Sorbic Slobodan che in questa categoria conquista il posto più alto del podio, davanti a Pierantonio Rizzardo e ad Alberto Santini. Nella Spark Giovanile 15-18 maschile si è piazzato Antonio Retta davanti ad Emanuele Pontecorvo e a Francesco Mortellaro, rispettivamente al secondo e terzo posto. Nella Spark Giovanile 15-18 femminile invece il pubblico ha assistito a una grande prestazione di Ludovica Urlo che ha concluso la tappa davanti a Stella De Luca ed a Martina Lucia. La Ski Open è stata invece appannaggio di Andy Trasmondi, dietro di lui Lino Brusadin ed a seguire Valerio Dente. Per la Ski Giovanile 12-14, infine, Alessio Ascione ha la meglio su Adriano Hirsch e su Adele Tommasini, che si distanziano da lui di dieci e diciotto punti. La quinta e ultima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2023 si svolgerà a Civitavecchia dal 6 all’8 ottobre. L’allestimento di tutti i campi gara sarà curato dagli organizzatori delle relative manifestazioni.