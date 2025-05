Si è svolta domenica scorsa, al circuito Spigno Saturnia, sui monti Aurunci, e, per la precisione, in provincia di Latina, la nuova tappa del campionato Ability Drive, organizzato dall’Ausonia Corse, conosciuta in città, perché negli scorsi anni ha messo in piedi la classica manifestazione motoristica in città sulla strada dei Sassicari e delle Colline dell’Argento, rinomata in passato anche come Slalom Civitavecchia-Terme Traiane.

Tornando all’attualità, anche l’appuntamento in terra pontina ha fatto parte della Coppa Lazio, con finale nazionale prevista al circuito di Pomposa, a Ferrara. Presente in pista anche il portacolori del Gruppo Piloti Civitavecchia, Antonio Morali, che ha partecipato al trofeo per puntare alla finale nazionale ed ha ottenuto un ottimo risultato a bordo della sua Formula Gloria, gestita dal team Fedeli. Per il pilota locale è giunta una vittoria nella propria classe, a cui si aggiunge un terzo tempo nella classifica generale, che annoverava la presenza di 40 partecipanti. «Ritornare alle gare su strada – afferma Morali – dopo aver partecipato prettamente in gare su pista, non è stato facile. Ma la voglia di far parte di questo trofeo è troppo forte, anche perché voglio debuttare con la mia Formula davanti al pubblico di casa. Stiamo lavorando per organizzare un nuovo evento a Civitavecchia, cosa che è diventata una tradizione ormai ramificata. Ma stiamo incontrando degli ostacoli. Infatti, se non riuscirà ad asfaltare il tratto interessato, non potremmo svolgere l’evento in città. Speriamo che si riesca quanto prima ad intervenire, sarebbe davvero un peccato, anche perché in questo periodo larghi tratti delle vie di Civitavecchia hanno ricevuto una nuova asfaltatura».

