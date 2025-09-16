Fine settimana intenso per Antonio Morali, impegnato al circuito Volturno, a Limatola, in provincia di Benevento, per la nuova tappa del Driver Trophy Centro-Sud. Tante le peripezie capitate dal driver del Gruppo Piloti Civitavecchia, che ha terminato la spedizione campana col dolce, in quanto è arrivato in extremis un terzo posto che ha limitato le sbavature di questa tappa. Morali rimane comunque pienamente in scia e con un robusto vantaggio per la qualificazione alle finali del campionato.

«Una gara tutta in salita per colpa mia – dichiara Antonio Morali – ma alla fine siamo riusciti ad acciuffare un podio nell’assoluto, che ha il sapore di una vittoria per come si era messa. Ma anche questo fa parte del gioco. In gara1 non riuscivo a dare il meglio di me per mancanza di concentrazione e questa è stata una mia colpa. In gara2 non abbiamo fatto bene i calcoli e sono rimasto senza benzina. La gara3 mi ha visto con gomme nuove e siamo riusciti ad afferrare un podio inaspettato».

