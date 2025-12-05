Saranno Canada, Qatar e Svizzera le possibili prime avversarie dell’Italia nei Mondiali del 2026. Il condizionale è d’obbligo visto che gli azzurri saranno impegnati nel playoff, contendendosi l’accesso alla fase finale del torneo con Irlanda del Nord, Bosnia e Galles. Poi si potrà, eventualmente, brindare alla buona sorta che avrebbe riservato agli uomini di Rino Gattuso un gruppo (il B), decisamente abbordabile. Il sorteggio è andato in scena nella giornata di ieri al Kennedy Center di Washington, alla presenza del presidente statunitense Donald Trump, del premier canadese Mark Carney e della presidente messicana Claudia Sheinbaum, in rappresentanza dei Paesi che organizzano la competizione in programma la prossima estate, a partire dall’11 giugno con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica e con la finalissima prevista il 19 luglio. Una formula rinnovata con 48 squadre, che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha già definito «il più grande evento dell’umanità». Le cerimonia del sorteggio lascia presagire una manifestazione che, accanto al calcio, non risparmierà nulla in termini di spettacolo. Per estrarre le squadre dall’urna sono state chiamate sul palco quattro leggende degli sport statunitensi: Shaquille O’Neal per il basket, Wayne Gretzky per l’hockey sul ghiaccio, Aaron Judge per il baseball e Tom Brady per il football. E non sarà stato contento Brady quando Trump ha riconosciuto che il calcio, chiamato soccer negli Stati Uniti, «è il vero football». Non mancano i gironi di ferro: a partire dal gruppo I che vedrà protagoniste Francia, Norvegia (sfida tra Mbappé e Haaland), Senegal e la vincente del playoff tra Bolivia, Suriname e Iraq. Tosto anche il girone B con Brasile, Marocco, Scozia e Haiti, mentre nell’H Spagna e Uruguay si giocheranno il primo posto, affrontando - per il resto - nazionali abbordabili come Capo Verde e Arabia Saudita. Interessante il K con Portogallo, Colombia, Uzbekistan e la vincente del playoff tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo. Va meglio all’Argentina detentrice che se la vedrà con Algeria, Austria e Giordania.

DI SEGUITO TUTTI I GIRONI. A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda); B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia) C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti D: Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania) G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq) J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA