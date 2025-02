CIVITAVECCHIA – L’energia del futuro solca le acque del Principato. Torna per la sua dodicesima edizione il Monaco Energy Boat Challenge, l’evento di riferimento per la mobilità sostenibile nel settore marittimo, in programma dal 1° al 5 luglio 2025. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco con il sostegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, UBS, BMW e SBM Offshore, la competizione riunisce i protagonisti dell’innovazione nautica, dalle startup ai colossi del settore come Monaco Marine, Oceanco, Ferretti Group, Azimut Benetti, Sanlorenzo e Lürssen.

Dopo un’edizione 2024 da record, il 2025 promette nuove opportunità per giovani talenti, professionisti e appassionati di tecnologie marine. Sono già 40 le squadre confermate, rappresentanti di 20 nazionalità, pronte a sfidarsi a colpi di ingegno e sostenibilità.

Monaco Energy Boat Challenge è un laboratorio d’idee

Più di una competizione, il Monaco Energy Boat Challenge è un laboratorio d’idee che favorisce il dialogo tra il mondo accademico e l’industria. Quest’anno SBM Offshore rafforza il proprio impegno aderendo al Corporate Mentoring Programme, supportando per la prima volta due atenei d’eccellenza: l’Università di Cambridge e l’Université Technique de Nantes. La società monegasca fornirà attrezzature e know-how in ambiti strategici come la tecnologia dell’idrogeno e le ispezioni tecniche.

Il debutto di Job Forum

Oltre alle spettacolari prove in mare, il 2025 vedrà il debutto di un’inedita piattaforma di networking: il Job Forum, pensato per mettere in contatto le aziende con giovani professionisti in cerca di opportunità nel settore della nautica sostenibile. L’evento ospiterà inoltre due importanti conferenze tematiche. Il 3 luglio, l’Advanced Yachting Technology Conference approfondirà le ultime innovazioni nella nautica sostenibile. Il 4 luglio, la sesta edizione della Hydrogen and Alternative Fuels Conference, organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, dalla Missione per la Transizione Energetica e dallo Yacht Club de Monaco, analizzerà i progressi nelle fonti energetiche alternative con un focus particolare sull’idrogeno.

Un’importante novità

L’edizione 2025 vedrà il ritorno delle quattro categorie di gara, con un’importante novità. La AI Class è la più innovativa delle competizioni, dedicata a imbarcazioni autonome dotate di intelligenza artificiale per la gestione della navigazione e dell’energia, con già nove team iscritti. La Energy Class, lanciata nel 2018, sfida i partecipanti a sviluppare soluzioni energetiche avanzate su scafi standardizzati forniti dallo Yacht Club de Monaco; 21 squadre da 14 paesi sperimenteranno propulsioni basate su idrogeno, batterie e turbine eoliche. La SeaLab Class è dedicata a prototipi fino a 12 metri, esplorando sistemi energetici alternativi come il metanolo verde e accogliendo per la prima volta un team dalla Corea del Sud. La Open Sea Class, riservata ai player dell’industria, ospita prototipi certificati CE a zero emissioni fino a 25 metri, impegnati nella corsa al record di velocità.

Il Sustainable Yachting Technology Award

A confermare l’importanza della ricerca tecnologica per un futuro più green, la Fondazione Principe Alberto II di Monaco assegnerà ancora una volta il Sustainable Yachting Technology Award, un riconoscimento da 25.000 euro per il progetto più innovativo in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di carbonio.

Con un’adesione internazionale in continua crescita e uno spirito di collaborazione sempre più forte, il Monaco Energy Boat Challenge 2025 si conferma un palcoscenico globale per le tecnologie sostenibili, contribuendo alla creazione di una nautica più pulita, efficiente ed ecologicamente responsabile.

