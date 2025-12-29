Marco Scorsini torna in panchina e lo fa ripartendo dal Sora. Il tecnico ladispolano d’adozione è il nuovo allenatore della Prima Squadra bianconera, pronto a rimettersi in gioco dopo tanti mesi di attesa e ad aprire una nuova esperienza in Serie D. Per lui si tratta di un ritorno operativo atteso a lungo, maturato nel tempo e concretizzatosi soltanto nelle ultime ore.

Dell’approdo di Scorsini a Sora si parlava ormai da settimane: una pista che aveva vissuto una fase di raffreddamento, prima di riaccendersi con decisione a ridosso delle festività natalizie, fino all’annuncio ufficiale arrivato nel fine settimana. Ora la fumata bianca e l’inizio di un nuovo capitolo.

Nato a Viterbo e in possesso di Licenza UEFA A, Scorsini porta con sé un bagaglio di esperienza significativo. In carriera ha allenato realtà come Fano, Angri, Nuova Florida, Ladispoli, Monti Cimini e Civitavecchia, maturando competenze importanti in diversi gironi della Serie D. Un profilo ritenuto ideale dalla dirigenza bianconera per dare identità e continuità al progetto tecnico.

Il nuovo allenatore ha guidato nella giornata di ieri il primo allenamento con la squadra, iniziando subito il lavoro sul campo. Per Scorsini, Sora rappresenta l’occasione giusta per ripartire con motivazioni rinnovate e lasciare immediatamente il segno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA