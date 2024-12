Il Ladispoli riparte oggi con Pietro Bosco. Spetterà all’uomo della promozione in D (era il 2018) risollevare una squadra giù di corda dopo i soli 3 punti ottenuti in otto giornate. L’impegno odierno non è facile, tutt’altro.

La W3 Maccarese è ancora imbattuta, lotta per il vertice e ha già eliminato i rossoblu dalla Coppa Italia dopo il doppio confronto. Servirà il miglior Academy per riuscire a fare punti all’Angelo Sale (fischio d’inizio alle 11.15).

«Sono contento di affrontare subito una formazione forte - commenta Pietro Bosco -, il nostro è un gruppo molto giovane che deve fare esperienza. Corrono tantissimo i ragazzi, ma forse devono gestire meglio le fasi delle partite. Serve equilibrio e con il tempo credo che riusciremo a trovarlo. Abbiamo avuto pochi giorni per lavorare ma sono sicuro che daranno tutto per questa maglia».

Uno dei problemi di questo Ladispoli è la capacità di andare a bersaglio. Solo 4 reti realizzate, il peggior attacco del girone A di Eccellenza.

«Serve tempo - aggiunge l’allenatore - con il lavoro e il sacrificio sono convinto che riusciremo a tirare fuori qualcosa di buono».

Non dovrebbero esserci stravolgimenti nello schieramento. Mancherà probabilmente Ergemlidze per un infortunio. Ci sarà tra i pali Mercadante, con Barbarossa e Urbani al centro della difesa, Guida e Tancredi o Buonanno sulle corsie laterali. In mezzo al campo Merciari, Capanna e Polucci con Giusto dietro a Pelizzi e Cifarelli. L’arbitro dell’incontro sarà Davide Nicotera di Aprilia, i suoi assistenti Eleonora Saccoccio e Mirko Testa di Formia.

