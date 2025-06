Dopo la festa, una possibile sorpresa. Decisamente inaspettata. Daniele Lisi potrebbe rinunciare a proseguire la sua esperienza con la Nautilus nel prossimo campionato di serie A1. Ma andiamo per ordine. Nei giorni scorsi in città è circolata la voce su possibili dimissioni da presidente di Alberto Braccini. Un’indiscrezione che aveva del clamoroso, sia per la conquista freschissima della serie A1, ed anche perché avevamo appena registrato lo speciale per la festa promozione, che potete seguire sul canale YouTube di Civonline.

Contattato dalla nostra redazione, Braccini ha smentito, quasi ridendo, la voce, ritenendola completamente infondata e fatta circolare ad arte da personaggi che non vorrebbero il bene della Nautilus. Ma la questione non si è spenta. Infatti, successivamente, le voci sono passate all’allenatore Daniele Lisi, il quale, sorprendentemente, non ha smentito l’ipotesi di separarsi dalla società.

Riguardando proprio lo speciale promozione, che ha visto come ospite anche il tecnico verdeazzurro, lo stesso non ha mai parlato dell’organizzazione del prossimo futuro della Nautilus, glissando sull’argomento. Al momento la possibile decisione di Lisi non sembra improntata all’immediato, ma potrebbe giungere nel caso ci siano difficoltà per l’organizzazione della stagione che vedrà Civitavecchia tornare nella serie A1 e la Nautilus per la prima volta al cospetto di Orizzonte Catania, Sis Roma e compagnia bella.

A1 che è diventata stra-certa dopo il rigetto del nuovo ricorso del Sori, questa volta dalla corte federale d’appello, che l’ha dichiarato inammissibile. Se da una parte c’è grande entusiasmo per l’impresa compiuta da Venere Tortora e compagne, a cui hanno fatto seguito i primi annunci relativi al mercato e l’ingresso in società di Mario Bianchi, dall’altra c’è qualcosa che metterebbe in dubbio l’attuale progetto Nautilus. La volontà della società è quella di far partire la preparazione, anche se in maniera blanda, nella seconda metà di luglio, con l’obiettivo di essere già pronte per il primo turno di Coppa Italia a fine settembre.

Ma, al momento, non ci sarebbe nessuna vasca cittadina pronta ad accogliere la Nautilus per gli allenamenti, che si dovrebbero svolgere, per forza di cose, a Tarquinia, Viterbo o Roma. Di questo se ne sarebbe parlato anche nel corso di un incontro col Comune, ma senza risultati. Il club verdazzurro non avrebbe gradito il mancato interesse dell’amministrazione comunale alle sorti della pallanuoto femminile, in un momento davvero speciale.

A tutto ciò, avrebbero fatto seguito le notizie negative di questo periodo sul PalaGalli, con i dubbi su quando e come riaprirà l’impianto e cosa succederà riguardo il bando. Come già evidenziato nel corso della trasmissione, la storia della Nautilus ha fatto breccia fuori da Civitavecchia e sarebbero anche giunte delle proposte per portare la squadra lontano dalla città, per andare in altri lidi, dove, ovviamente, ci sarebbero delle opportunità migliori.

Anche mister Daniele Lisi avrebbe ricevuto dei “corteggiamenti” per nuovi progetti lontano da Civitavecchia e starebbe valutando l’ipotesi, probabilmente anche perché stanco di dover fare i conti con problemi continui e con le difficoltà gigantesche per portare avanti un progetto che ha fatto palpitare il cuore dei tantissimi civitavecchiesi, e non solo, che si sono stretti alla squadra e alla dirigenza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA