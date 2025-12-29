Un 2025 da incorniciare per la DM 84 Cerveteri, un anno segnato prima dalla salvezza conquistata a giugno e poi dall’ultima, prestigiosa vittoria contro la capolista Campo dell’Oro. In classifica i giallorossi hanno compiuto un balzo importante, lasciandosi alle spalle la zona rossa e scalando almeno tre posizioni rispetto a un mese fa.

La squadra di mister Campoli può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo un avvio di stagione zoppicante, sono arrivate vittorie pesanti e prestazioni convincenti che hanno permesso una decisa risalita in graduatoria.

«Posso dire che avevo accettato la panchina con qualche riserva, essendo molto giovane – spiega Campoli – poi ho capito che per me era una scommessa. Sono stato aiutato molto dalla dirigenza, che ha sempre avuto fiducia in me. Il bilancio fino a oggi è positivo, anche perché la classifica attuale è qualcosa che non mi sarei aspettato».

L’obiettivo resta chiaro: «Vogliamo salvarci evitando la coda dei play out. Giocatori, dirigenza e staff tecnico sono un corpo unico: andiamo tutti nella stessa direzione», ha concluso l’allenatore etrusco.

