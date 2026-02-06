Mission impossible per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 18 saranno impegnati in quel di Vicenza per la penultima giornata della prima fase di serie A. Con la classifica già delineata (ultimo posto per i nerazzurri) ma ancora le chance di salvezza da giocarsi nella seconda fase ed eventuali play out, i civitavecchiesi andranno in quel di Vicenza con una squadra rinforzata dai giovani under 18, al cospetto di quella che è una vera e propria corazzata costruita per provare a vincere la Champions League.

«Ai fini della classifica, in questo momento non abbiamo nulla da chiedere - spiega il presidente Valentini - ed in più è noto a tutti che Vicenza è una squadra costruita per altri palcoscenici. Viste le numerose defezioni, sia fra quelle di breve durata che fra quelle di lunga durata - ne approfitteremo per essere comunque costruttivi e dare spazio in serie A ai giovanissimi. Sono certo che, al di là del punteggio, daranno tutto fino alla fine».

I convocati: Stefano Travaglione, Alberto Faravelli, Gianmarco Novelli, Daniele Ceccotti, Ruggero Meconi, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Leandro Galioto, Luis Tuduran. Allenatrice: Martina Gavazzi.

