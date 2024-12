Il “Lupo Solitario”, a sette mesi di distanza dalla sconfitta per ko all’undicesima ripresa contro il giapponese Masanori Rikishi nell’incontro valevole come eliminatoria WBC, s’è leccato le ferite ed ora, famelico, è pronto a dare la caccia a nuove prede. Il sogno Mondialedi Michael Magnesi (23-2) è sfumato, almeno per il momento, ma il pugile non ha mai nascosto di voler tornare presto a battagliare per una chance iridata. Prima, però, dovrà riassaporare il ring e quale migliore occasione di un match sulle otto riprese, che Alessandra Branco, sua moglie e promoter, ha annunciato per sabato 26 ottobre, in una location ancora da definire.

«Questo periodo estivo - spiega Magnesi - lo userò per non perdere lo smalto, poi da settembre inizierò la preparazione vera e propria. Per ora la mattina la sto dedicando alla corsa, nel pomeriggio ripetute e figure con il maestro Gesumino Allioti. L’avversario per il 26 ottobre c’è, ma ancora non si può dire il nome per una questione di accordi. Sarà un match per riprendere familiarità con le sedici corde».

Poi un piccolo fashback: «Non ho grandi rimpianti riguardo la sfida con Rikishi. Tutto quello che avevo fatto in preparazione me lo sono ritrovato sul ring, ho fatto un grande incontro. Questa esperienza mi ha aperto gli occhi: in futuro dovrò mettere più malizia e non rischiare nulla se non sarà necessario; è tutta esperienza».

Infine parole di fiducia per il futuro: «L’appuntamento col Mondiale è solo rimandato. A dicembre ci sarà la convention del WBC ad Amburgo; proverò a chiudere un accordo per una sfida titolata».

