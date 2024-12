Active Network in fase di meditazione sul mercato che la porterà al nuovo organico della prossima stagione in Serie A, la seconda per il team orange. È ricca la voce delle uscite visto che le partenze ufficiali del gruppo della passata stagione sono quelle di Andrea Romano, Donato Massafra, Stefano Frigerio, Igor Dos Santos, Fabio Poletto, Marco Scigliano ed Oitomeia che intanto l’Italservice Pesaro ha già ufficializzato. Riguardo i confermati le caselle si riempiono con i nomi d del portiere Thiago Perez, del capitano Trinidade Davì, del vice capitano Giuseppe Curri e del veterano Giacomo Lamedica. Della vecchia guardia restano in ballo Lepadatu, Caverzan, Berti e il secondo/terzo portiere Braconcini per un totale al momento di soltanto otto giocatori, dando per confermati gli ultimi quattro. Ecco quindi che si attende la nuova ondata di arrivi per arrivare al minimo sindacale di almeno 15-16 giocatori così come era avvenuto nella passata stagione con coach Monsignori che quindi dovrà lavorare di buona lena per amalgamare un gruppo che è destinato a presentarsi con moltissime novità.

