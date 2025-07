L'attesa è quasi finita a Civitavecchia per la quarta edizione del Memorial "Carola Stortini", un evento che unisce sport, ricordo e solidarietà, in programma da oggi a domenica presso la Beach Arena di Civitavecchia. Promosso dal Consorzio Volley+Etruria, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Regione Lazio, il Memorial si conferma un appuntamento coinvolgente per la comunità locale, rivolto in particolare a bambini e famiglie desiderosi di avvicinarsi al mondo del beach volley e vivere giornate all'insegna del divertimento e della sana competizione.

Proprio il Consorzio Volley+Etruria, creato da Asp Civitavecchia e Volley Academy, ha lavorato instancabilmente per organizzare al meglio questa edizione, garantendo una manifestazione ricca di momenti emozionanti e divertenti.

«Commemorare insieme alla Volley Academy una giovane pallavolista rende la coesione tra le due società ancora più forte. Carola Stortini rappresenta l’essenza delle giovani che si avvicinano alla pallavolo. Passione, amicizia, gioia nel praticare lo sport più bello del mondo. Questo memorial ci vede in prima linea insieme ad un nutrito gruppo di appassionati che condividono la stessa identica passione di Carola» ha dichiarato Marina Pergolesi, presidente dell’Asp Civitavecchia.

Gli da man forte Giorgio Piendibene, presidente di Volley Academy: «Il memorial nasce dalla necessità, l’urgenza di fare qualcosa di concreto e tangibile per onorare al meglio la figura di una bimba che ci ha lasciati troppo presto. Mentre veniva elaborato il lutto, per tutto il tempo necessario affinché le lacrime si asciugassero, il semino iniziava a germogliare, ed in stretto contatto con la famiglia abbiamo pensato che il modo migliore per onorare Carola fosse proprio quello di creare un’occasione di incontro, stare insieme giocando a quello che era il suo gioco preferito».

Il cuore di questo evento è il ricordo di Carola Stortini, giovanissima pallavolista civitavecchiese scomparsa prematuramente. Attraverso la manifestazione, la sua memoria viene onorata e la sua passione per lo sport rivive grazie all'entusiasmo dei tanti partecipanti.

Quest'anno il successo è già evidente: sono ben 231 gli iscritti alle diverse categorie del torneo di beach volley, un numero che testimonia la crescente partecipazione e l'interesse verso questa disciplina. Il Memorial offre una vasta gamma di categorie, pensate per coinvolgere giocatori di ogni età e livello, dai più giovani ai dilettanti, con tornei misti, femminili e maschili. Un'occasione unica per socializzare, mettersi alla prova sulla sabbia e scoprire il piacere del gioco di squadra.

Ma il "4° Memorial Carola Stortini" non è solo sport. L'evento ha anche un forte scopo di solidarietà. Durante le giornate del torneo, sarà attiva una Lotteria Solidale il cui ricavato sarà interamente devoluto alla "Borsa Sportiva Carola Stortini". Questa iniziativa ha lo scopo di supportare giovani atleti, promuovendo l'accesso allo sport e offrendo opportunità a chi desidera coltivare la propria passione, proprio come faceva Carola. Ogni partecipazione alla lotteria non è solo un tentativo di vincere uno dei tanti premi in palio (tra cui una canotta e una sacca del Memorial, con premi per tutti i partecipanti), ma anche un gesto concreto di supporto per il futuro sportivo dei più giovani.

L'appuntamento è dunque alla Beach Arena di Civitavecchia dall'1 al 3 agosto: tre giorni di sport, ricordo, divertimento e solidarietà che renderanno omaggio alla memoria di Carola e daranno nuova linfa alla passione per il beach volley a Civitavecchia.

