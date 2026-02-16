La DM 84 Cerveteri torna al successo e lo fa di misura, superando in casa il Tarkna per 1-0 grazie alla rete decisiva di Mauti. Tre punti pesantissimi per i giallorossi, che risalgono la classifica e si portano fuori dalla zona play out, dando una svolta importante al proprio cammino.

Una vittoria meritata, arrivata al termine di una prestazione solida e determinata, che ha confermato la crescita del gruppo. Il gol di Mauti ha fatto la differenza in una gara combattuta, dove la DM 84 ha saputo soffrire e gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

Soddisfatto a fine gara il tecnico Francesco Campoli, che ha analizzato così il momento della squadra: «Siamo contenti del risultato ma in generale della prestazione che abbiamo offerto. Sono 3 punti importanti per la classifica, serviva per risalire la china. Vogliamo il prima possibile metterci a riparo da ogni problema, puntiamo alla salvezza diretta, ma la strada è ancora lunga. Devo dire che fino a ora stiamo facendo il nostro, forse qualcosina di più. La società è contenta, non ha chiesto chissà cosa, e noi stiamo rispettando i pronostici. Adesso ci metteremo a lavoro per preparare la prossima gara, sarà molto dura la trasferta di Castel Sant’Elia, affronteremo la seconda della classe in corsa per la vittoria del campionato».

Parole che raccontano equilibrio e consapevolezza: la DM 84 vuole continuare a macinare punti per conquistare al più presto la permanenza in categoria, ma sa che il prossimo impegno rappresenterà un banco di prova importante contro una delle formazioni più attrezzate del girone.

