Dal Grifone Gialloverde all’Academy Ladispoli: la storia continua a ripetersi, dopo il tris di centrocampisti (Luca Stanzione, Giulio Marcianò e Alessandro Le Moli) ecco anche il portiere. Sarò Mattia Somma, 28enne, a difendere i pali nella prossima stagione. È stato presentato ufficialmente all’Angelo Sale dal club tirrenico che ha acquistato tantissimi giocatori dal Grifone, formazione che lo scorso anno ha ottenuto il double, ossia campionato e coppa.

In passato, l'estremo difensore, ha militato con le maglie del Nomentum e del Riano. Sul litorale nord è ricordato anche per essere stato il portiere titolare delle giovanili del Civitavecchia nel 2017. Con la maglia nerazzurra, infatti, sfiorò l’accesso agli spareggi nazionali in Eccellenza. Una vita fa. Sarà affiancato da Lorenzo Manetti, classe 2005 ex Vis Aurelia e Aranova. La squadra intanto si radunerà oggi e domani soltanto per alcuni test fisici, poi la preparazione vera e propria partirà il 18 agosto.

