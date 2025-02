Massimo Pierantoni è il nuovo allenatore dell’Atletico. Il tecnico prende il posto del dimissionario Simone Tangini, che aveva rassegnato le dimissioni nel pomeriggio di venerdì. Il direttore sportivo gialloblu Ermanno Muneroni ha raggiunto l'accordo con il tecnico, che guiderà la squadra fino al termine della stagione per poi valutare, eventualmente, una prosecuzione del matrimonio. Stiamo parlando di un mister che arriva dall'esperienza nel settore giovanile della Futsal Academy, dove ha anche guidato la squadra Cadetta nella scorsa stagione. «Per queste ultime sette gare - afferma il ds Muneroni - crediamo che quello di Massimo sia il profilo ideale per ridare serenità all'ambiente. Speriamo che i risultati ci diano tranquillità, con la speranza di scalare qualche posizione in classifica e portare avanti il discorso Coppa, a cui ambiamo per un buon risultato. Al termine della stagione valuteremo se proseguire il rapporto anche per la prossima».

