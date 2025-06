La promozione in serie A1 della Nautilus sta avendo un importante eco anche molto al di fuori di Civitavecchia. Una delle protagoniste del successo delle pavonesse, ovvero la triestina Grace Marussi, è stata intervistata dal giornale della sua città, il Piccolo, dal giornalista Filippo Zivoli, che ha chiesto un commento alla ragazza riguardo la sua esperienza a Civitavecchia. Marussi è rientrata al Trieste, in quanto il prestito secco alle verdazzurre è terminato ed il club giuliano sarebbe interessato a mantenere in rosa la giocatrice.

«Era la mia prima esperienza fuori casa – ha commentato la classe 2004 Marussi – quindi è stato tutto un po’ nuovo. Sono rimasta in buoni rapporti con tutte le mie compagne, soprattutto Avdic. Ho dovuto cambiare la mia routine, facendo coincidere gli impegni sportivi con quelli di studio. Sono cresciuta tanto. A Civitavecchia sono cresciuta anche a livello tecnico, con mister Daniele Lisi, che ringrazierò per sempre, perché mi ha dato fiducia, e perciò ho fatto esperienza sul campo».

@RIPRODUZIONE RISERVATA