Una buona ottava posizione in classifica con sette punti, che fa ben sperare per il proseguimento di un campionato complicatissimo, per la presenza di cinque retrocessioni dirette. È quello che ha in mente la Roses Hotels, la squadra maschile della Civitavecchia Volley, unica realtà civitavecchiese iscritta al campionato di serie D. Questo settore ha fatto la storia nel contesto pallavolistico locale, ma da diversi anni ha lasciato maggiore spazio al femminile, come dimostrano i risultati dei club locali, tra cui proprio quelli della formazione rossonera.

«Stiamo affrontando questo campionato con un gruppo che da diversi anni gioca in questa categoria – dichiara coach Alessandro Marino – e lotta per la salvezza. La serie D è molto complicata per il livello simile di molte squadre e per l’alto numero di retrocessioni.

C'è una lotta abbastanza serrata. È difficile stare sul pezzo. Nelle prime cinque giornate siamo andati discretamente bene, vincendo le tre gare in casa, anche se senza bottino pieno per due successi al tie break, ed abbiamo perso in trasferta, non aiutati dal calendario che ci ha visto in campo contro squadre d’alta classifica. Abbiamo una squadra piuttosto giovane, molti ragazzi sono del 2004, del 2005 e del 2006, hanno vent’anni più o meno. Questo è un punto di forza perché hanno molti margini di miglioramento, anche se hanno già esperienza in serie D. Ma è anche sintomo di debolezza, perché solitamente le squadre giovani sono soggette ad alti e bassi nell’arco di una partita.

Se non si riesce a gestire bene la situazione, si possono perdere punti per strada. I ragazzi stanno provando a crescere sotto questi aspetti e sono tutti molto validi. Per ora sono andati molto bene in casa, mentre fuori abbiamo sofferto un pochino, in prospettiva vogliamo migliorare anche su questo».

@RIPRODUZIONE RISERVATA