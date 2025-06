Manuel Vittorini torna al Tolfa. L’ormai ex attaccante del Civitavecchia vestirà, nella prossima stagione di Promozione, la maglia biancorossa. Questo il super colpo della società collinare, che è riuscita a portare dalle parti del Felice Scoponi uno dei miglior attaccanti degli ultimi anni in Eccellenza. Un giocatore di categoria superiore, che potrà accrescere il valore tecnico della squadra che, a meno di nuovi scenari fino a questo momento inesplorati, sarà allenata da Michele Micheli. Il Tolfa ha deciso di ripartire da Manuel Vittorini, che in tre delle ultime quattro stagioni ha superato le 30 reti nel corso di un campionato ed ha condotto il Civitavecchia ai vertici del movimento regionale. Come detto, per il numero 7 di Canale Monterano non è la prima volta con i tolfetani, perché nella seconda parte della stagione 2016-17, quando erano in Eccellenza, vestì la maglia biancorossa, andando in gol per sette volte, con quell’esperienza che si concluse con la salvezza, ottenuta con il 3-2 sul campo dell’Almas Roma. Vittorini ha deciso di avvicinarsi a casa, visto che l’anagrafe comincia a non essere più tanto dalla sua parte, anche se in campo si fa fatica a pensare che parliamo di un ragazzo di 36 anni. Ora si attende di capire, e molto probabilmente questo avverrà già dalla prossima settimana, quali saranno i giocatori che verranno confermati nella rosa e quali saranno le novità per il nuovo anno, considerato anche il fatto che ci sarà il ritorno della regola degli under, che costringerà i direttori sportivi di tutta la categoria a fare delle scelte in controtendenza rispetto al recente passato.

