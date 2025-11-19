PHOTO
Risultato straordinario per la Taekwondo Civitavecchia all’Interregionale Lazio Open di Gaeta, dedicato alla specialità Poomsae. La società torna a casa con due medaglie, conquistate da una coppia speciale: madre e figlio, entrambi alla loro primissima gara ufficiale.
A sorprendere è stato il giovane Gabriele Castiglioni, capace di aggiudicarsi una splendida medaglia d’oro nella categoria P20 del Parataekwondo, risultato che acquista ancora più valore perché si tratta anche della prima partecipazione di un atleta della Taekwondo Civitavecchia a un evento di Parataekwondo. Un debutto che non poteva essere più brillante.
Ottima prestazione anche per sua madre, Elisabetta Cicciò, che nella categoria Under 50 ha conquistato una medaglia d’argento, affrontando la gara con determinazione e grande concentrazione.
Per la Taekwondo Civitavecchia questo doppio risultato rappresenta un motivo di grande orgoglio: non solo per l’importanza delle medaglie, ma anche perché testimonia la crescita della società e la capacità di formare atleti pronti a distinguersi sin dal debutto.
