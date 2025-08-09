Ancora una bella notizia per Michael Magnesi, mentre i giorni scorrono via con i continui allenamenti che stanno andando avanti in vista del suo ritorno sul ring. Nei giorni scorsi la Wbc ha diramato la nuova classifica del ranking, nel quale c’è stato un ulteriore avanzamento per Lone Wolf, che lascia il terzo posto per issarsi fino al secondo.

Una notizia accolta molto positivamente, giustamente, dall’entourage del pugile, in particolare dalla manager Alessandra Branco, che ha commentato “si lavora in silenzio ed ecco i grandi risultati. E adesso cosa accadrà? Seguiteci”. Riguardo ciò che potrebbe accadere, ne abbiamo dato cenno qualche settimana fa, ovvero della possibilità di una difesa del Mondiale Silver contro lo statunitense di origini filippine Mark Magsayo, il quale ha fatto un bel balzo anche lui nel ranking, visto che ora figura al primo posto. Potrebbe essere l’antifona tra i due pugili più importanti del momento, pronti a dare l’assalto a Foster, titolare della cintura Gold?

Non resta che aspettare, ma sicuramente possiamo dire che Magnesi sta entrando in un momento della sua carriera sempre più interessante e prestigioso, nel quale nuove importantissime sfide potrebbero vederlo protagonista.

