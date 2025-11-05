Si fa sempre più lunga l’attesa di Michael Magnesi, il pugile civitavecchiese d’adozione, che, ormai dallo scorso agosto, si allena con dedizione in vista dell’incontro più importante della sua carriera per la semifinale Mondiale, ma che ancora non conosce né la data, né la sede ufficiale del match contro l’americano di origini filippine, Mark Magsayo, attualmente al comando del ranking Wbc, mentre Magnesi staziona appena dietro di lui. A parlarne è stato anche il noto portale BoxeRingWeb tramite Dario Torromeo, che ha spiegato le vicissitudini legate ad un incontro che era stato annunciato e che poi ha subito vari spostamenti.

L’ultimo combattimento del Lupo Solitario risale al 28 marzo scorso, quando sconfisse ai punti il francese Khalil El Hadri sul ring di Valmontone. Da allora, l’ex campione del mondo IBO dei superpiuma non ha più indossato i guantoni in un incontro ufficiale, ma non ha mai smesso di lavorare in palestra e soprattutto di pensare alla grande occasione, che ora merita. Sotto la guida del suo maestro Gesumino Aglioti e con la preparazione atletica curata da Silvio Branco, l’atleta originario di Cave continua ad allenarsi con intensità, mantenendo alta la concentrazione in attesa di dolci comunicazioni dalla manager Alessandra Branco.

Come si ricorderà, in estate, il World Boxing Council (WBC) aveva designato Magnesi come co-sfidante ufficiale di Mark Magsayo per l’eliminatoria finale dei superpiuma. Una sfida di grande prestigio, il cui vincitore avrebbe ottenuto il diritto di affrontare O’Shaquie Foster, attuale campione mondiale WBC della categoria. Inizialmente la Manny Pacquiao Promotions aveva previsto di organizzare il match a Manila il 29 ottobre. Tuttavia, per problemi organizzativi, la data è stata prima rinviata e poi spostata di nuovo. Si era parlato di Las Vegas il 13 dicembre, poi di un possibile nuovo scenario a Los Angeles o San Antonio il 6 sempre dell’ultimo mese dell’anno. Ma anche queste ipotesi, in questo momento, sono svanite nel nulla: la riunione di San Antonio è confermata, ma senza Magnesi-Magsayo in programma.

Il risultato è che si attende uno sbocco che si spera arrivi a breve, costringendo così i due pugili ed i rispettivi staff ad un’attesa estenuante. Intanto, sul ring salirà proprio Foster, che difenderà la cintura WBC dei superpiuma contro Stephen Fulton. Magnesi osserva e aspetta, consapevole che la sua occasione arriverà, anche se non si sa ancora quando.

