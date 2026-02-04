Michael Magnesi è ufficialmente il numero uno del ranking WBC dei pesi superpiuma. Le nuove graduatorie del World Boxing Council certificano un passaggio chiave nella carriera del pugile civitavecchiese d’adozione, seguito dalla manager Alessandra Branco e allenato dal maestro Gesumino Aglioti. Un risultato che apre scenari di assoluto prestigio, fino all’ipotesi concreta di una sfida mondiale Gold.

Il cambio al vertice arriva dopo la rinuncia di Mark Magsayo alla qualifica di co-sfidante nell’eliminatoria finale per affrontare il campione del mondo O’Shaquie Foster. Una scelta che ha spinto il WBC a rimodulare la classifica, portando Magnesi al primo posto davanti all’americano Raymond Ford e allo stesso Magsayo. L’italiano conserva inoltre la cintura Silver, elemento che rafforza ulteriormente la sua posizione nelle dinamiche federali.

Secondo un’indiscrezione riportata da Dario Torromeo su BoxeRingWeb, Magnesi potrebbe addirittura essere designato sfidante ufficiale mondiale Gold, saltando la fase dell’eliminatoria diretta e andando così a confrontarsi direttamente con Foster. Uno scenario affascinante, anche se ancora tutto da definire. Ford, infatti, è gestito dalla Matchroom di Eddie Hearn, e le logiche di mercato potrebbero incidere sulle scelte finali.

Nel frattempo prende corpo l’idea di una grande riunione il 20 giugno al Palazzetto dello Sport di Roma, con Magnesi protagonista e altri due titoli femminili in programma: Stephanie Silva nel tentativo di tornare in possesso di una cintura e Pamela Noutcho Sawa nella difesa dell’IBO dei leggeri.

Restano però molte incognite, a partire dall’organizzazione dell’evento. Tutto è ancora sospeso, tra ipotesi e attese. Ma una certezza c’è: Michael Magnesi è più vicino che mai al palcoscenico mondiale.

