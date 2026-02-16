È ufficiale l’avversario che affronterà Michael Magnesi il prossimo 27 febbraio a Cave: sul ring salirà l’argentino Marcos Gabriel Martinez, pugile di comprovata esperienza internazionale e record di 23 vittorie (7 ko) e 6 sconfitte. Un profilo di spessore, ex campione del mondo Youth Wbc dei pesi piuma, più volte sfidante ai titoli latini Wbc e Wbo, oltre che al titolo argentino e al francofono Wbc. Un atleta solido, abituato a combattere per traguardi importanti e a reggere la pressione dei grandi appuntamenti.

Per Michael Magnesi sarà un test vero sulle otto riprese, un passaggio necessario e strategico in vista del grande match che lo attende nei prossimi mesi. Il campione del mondo Silver WBC e numero uno del ranking mondiale Wbc riparte dalla “sua” Cave con l’obiettivo di rimettere in moto la scalata dopo i rinvii legati alla sfida con Magsayo, che hanno temporaneamente rallentato il percorso verso il sogno iridato.

Allenato dal maestro Gesumino Aglioti e seguito dal preparatore atletico Silvio Branco, Magnesi sarà ancora una volta sostenuto dalla manager Alessandra Branco, che organizzerà la riunione. Cave è pronta a stringersi attorno al suo campione: il cammino verso l’assalto al titolo Gold Wbc passa anche da questa sfida.

