Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei Quarti di Finale di Coppa Lazio, chiamato anche Trofeo Vincenzo D’Avino. L’Evergreen se la vedrà sul campo dei “Tre Pini” della Virtus Prenestino, squadra del girone D. La formazione arancionera ha letteralmente dominato il gruppo A vincendolo a punteggio pieno e vede in Muzi e Di Candido i giocatori più profilici nel campionato anche se in coppa si è dimostrato Miccinilli il più decisivo con 4 reti.

«Una partita che dunque si preannuncia ostica e complessa – affermano dal club gialloblu - come d’altronde qualunque sarebbe stata a questo punto della competizione. I nostri sono pronti per far valere i propri valori con determinazione e sono chiamati all’ennesima grande prova per continuare il cammino e raggiungere la semifinale. Partita da dentro o fuori, fischio d’inizio martedì prossimo alle 21».

